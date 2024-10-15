На Южном Урале на карантин ушли 26 школ

«В Челябинской области девять школ отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также есть школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов», — сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
Челябинскую школу № 138 закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии. Ограничительные меры ввели с 16 по 25 октября.
Ранее врио главного санитарного врача Челябинской области Владимир Ефремов дал поручение минздраву, минобразования и минсоцу региона ввести особые меры для борьбы с распространением пневмонии.