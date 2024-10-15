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На Южном Урале на карантин ушли 26 школ

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября, ФедералПресс. На Южном Урале 26 школ закрыты на карантин. В 17 из них продолжают проводить занятия в дистанционном формате.

Источник: Reuters

«В Челябинской области девять школ отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также есть школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов», — сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Челябинскую школу № 138 закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии. Ограничительные меры ввели с 16 по 25 октября.

Ранее врио главного санитарного врача Челябинской области Владимир Ефремов дал поручение минздраву, минобразования и минсоцу региона ввести особые меры для борьбы с распространением пневмонии.

образование