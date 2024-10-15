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В Ростове начался отопительный сезон для жилых домов

Заявки на подключение тепла в жилых домах начали принимать в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

С 15 октября в Ростове-на-Дону начали подключение жилых домов к теплу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по согласованию с жителями сегодня могут начать подключение своих домов к теплу. Для этого необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию. Техническую возможность подачи тепла в жилфонд мы обеспечили, — проинформировал Алексей Логвиненко.

При этом сити-менеджер напомнил, что на регулировку внутридомовых систем обычно отводится до двух недель, то есть одномоментно отопление появиться не может.

— На период запуска тепла нужно организовать круглосуточное дежурство персонала и горячие линии для оперативной работы с населением, — добавил Алексей Логвиненко.

Подачу тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения Ростова должны были обеспечить с 11 октября.

ЖКХ