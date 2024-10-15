В Ростове начался отопительный сезон для жилых домов

— Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по согласованию с жителями сегодня могут начать подключение своих домов к теплу. Для этого необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию. Техническую возможность подачи тепла в жилфонд мы обеспечили, — проинформировал Алексей Логвиненко.