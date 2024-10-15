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Севший в поле самолет, летевший из Сочи в Омск, списали и разбирают

Все компоненты отправятся в технический центр авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда

В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали о судьбе самолета, летевшего из Сочи в Омск". До аэропорта назначения борт не долетел, он совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области.

В авиакомпании решили, что в небо он больше не поднимется. Сейчас воздушное судно Airbus А320 демонтируют.

«В первую очередь были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Полностью демонтированы: радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, сняты оба двигателя. Также демонтирована большая часть механизации крыла», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Все компоненты отправляются в авиационный технический центр авиакомпании, расположенный в Екатеринбурге. Сертификат летной годности на лайнер аннулирован.