В Перми открытие новой художественной галереи запланировано на 2025 год

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти передали собор РПЦ, но здание продолжало находиться во временном пользовании Пермской галереи до декабря 2023 года. Сейчас коллекция Пермской художественной галереи находится во временном фондохранилище на территории завода «Телта».