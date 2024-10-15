В Перми открытие новой художественной галереи запланировано на 2025 год

Первым на это обратило внимание издание «Новый компаньон». Отметим, строительство галереи ведется с 2021 года.
В начале октября «Ъ-Прикамье» сообщал, что на содержание нового здания художественной галереи и городского зоопарка краевые власти планируют выделить в 2025 году — 971 млн руб., в 2026—2027 годах — по 968,7 млн руб. ежегодно.
Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти передали собор РПЦ, но здание продолжало находиться во временном пользовании Пермской галереи до декабря 2023 года. Сейчас коллекция Пермской художественной галереи находится во временном фондохранилище на территории завода «Телта».