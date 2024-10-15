Роджер Тейлор сказал, что Queen могут выпустить новую музыку

«Мы с Брайаном разговаривали на днях, и мы оба сказали, что, если мы чувствуем, что у нас есть хороший материал, почему бы и нет? Мы все еще можем играть. Мы все еще можем петь. Так что я не понимаю, почему бы и нет», — сказал Роджер Тейлор, пишут Music News.