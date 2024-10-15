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«Я была совершенно другой». Белоруска Арина Соболенко призналась, насколько она изменилась за два года

Белоруска Арина Соболенко призналась, насколько она изменилась за два года.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала WTA о том, как она изменилась за последнее время и чем хорош ее теннис, который позволяет выигрывать самые престижные титулы.

Арина Соболенко увезла из Уханя третий титул подряд, прибавив к нему 1000 очков в рейтинг и 525 тысяч долларов призовыми. Это позволило ей почти догнать Свентек в борьбе за звание первой ракетки мира (подробнее) и записать на свой счет в этом году уже 8,7 миллионов долларов.

В начале ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в элитарном сражении 8 лучших теннисисток мира не только определится обладательница престижного титула, но и первая ракетка.

После турнира в Ухане у Соболенко есть три недели, чтобы подготовиться к решающему штурму вершины. Можно не сомневаться, что проведет она их с толком: и отдохнет, как она это умеет, и постарается набрать оптимальную форму. Вернее, постарается на потерять ее.

Арина выиграла в сезоне 4 титула. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

А накануне отъезда из Уханя Соболенко рассказала, как она себя на данный момент чувствует в качестве уже опытного элитарного игрока.

— Я значительно прибавила, — сказала Арина. — Я могу выйти к сетке и закончить розыгрыш одним касанием. У меня есть некоторая вариативность. Я просто продолжала говорить себе, что если ты не можешь забить мяч, ты сможешь сделать резаный или укороченный удар, пойти к сетке.

Соболенко старается играть разнообразно и в Эр-Рияде без этого не обойтись.

— Я напоминаю себе, что у меня есть много способов, а не только умение бить по мячу.

И вот какой она хочет видеть свою игру:

— Если я сочетаю мощь с другими ударами, то это слишком сильно давит на соперника.

Соболенко говорит, что, готовясь к своему четвертому подряд Итоговому турниру WTA, она не переживает по поводу подготовки.

— Все дело в балансе, потому что мы много играем в течение года. Мы проходим через сложные матчи и преодолеваем много других проблем. Постоянные испытания.

Арина отмечает, что здесь важен отдых и перезагрузка.

— Чтобы быть готовым на самом высоком уровне, важно иметь свободное время, качественно его использовать. Тогда на турнире ты можешь отдать все силы, а затем немного отдохнуть и начать все заново. Я думаю, что понимание себя приходит с опытом.

Соболенко признается, что это познание себя ей давалось непросто.

— Я не знаю, как мне удалось изменить свой менталитет, ведь два-три года назад я была совершенно другим игроком.

Ранее мы писали, что произошло после фееричной победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в Ухане: «Посмотрим, была ли я достаточно хороша».