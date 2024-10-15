«Я была совершенно другой». Белоруска Арина Соболенко призналась, насколько она изменилась за два года

Арина Соболенко увезла из Уханя третий титул подряд, прибавив к нему 1000 очков в рейтинг и 525 тысяч долларов призовыми. Это позволило ей почти догнать Свентек в борьбе за звание первой ракетки мира (подробнее) и записать на свой счет в этом году уже 8,7 миллионов долларов.