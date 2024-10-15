Скамейки и урны появятся в парке имени Парижской коммуны в Иркутске

— Парк имени Парижской коммуны — одно из любимых мест отдыха у жителей Глазково. Напомню, в 2020-м его благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году обновление территории будет продолжено. По просьбам иркутян здесь установят 30 скамеек и 20 урн, чтобы парк стал еще уютнее и чище, — рассказала депутат думы Иркутска по избирательному округу № 29 Ольга Клевцова.