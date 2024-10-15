Госдума готовит законопроект о контроле за квадробингом

В связи с распространением в России субкультуры квадробинга в нижней палате российского парламента началась подготовка законопроекта, призванного ужесточить контроль за ней. Депутат Майданов не считает квадробинг полезным занятием, подчеркивая, что у российских детей и подростков есть большое количество иных видов развлечений.
Ситуации, когда мама или бабушка ребенка ведет его на поводке, являются, по мнению законодателей, противоестественными, переходящими границы разумного. В связи с этим возникает запрос если не на полный запрет субкультуры квадробинга, то на ужесточение контроля за ней, в том числе и посредством привлечения взрослых людей к ответственности за несоблюдение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.
Депутат Майданов отметил, что парламентарии занимаются разработкой соответствующего закона. Но при этом пока неизвестно, какие именно правовые меры планируется предпринимать в отношении последователей субкультуры и их родителей, которые потворствуют детям в этом увлечении.
На фоне обсуждения поведения квадроберов растет спрос и на связанные с этой субкультурой товары. В российских маркетплейсах уже появились в продаже специальные домики и корма для фанатов субкультуры.