Госдума готовит законопроект о контроле за квадробингом

Ситуации, когда мама или бабушка ребенка ведет его на поводке, являются, по мнению законодателей, противоестественными, переходящими границы разумного. В связи с этим возникает запрос если не на полный запрет субкультуры квадробинга, то на ужесточение контроля за ней, в том числе и посредством привлечения взрослых людей к ответственности за несоблюдение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.