Адвокат экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского повторно обжалует его арест

«Суд не принял во внимание представленные доводы и не оценил указанные факты. Мы считаем решение суда незаконным и намерены обжаловать его дальше. В том числе планируем доказать статус Алексея Копайгородского в качестве военнослужащего добровольческого формирования Минобороны РФ. Будем бороться», — заявил господин Зайцев.