Адвокат экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского повторно обжалует его арест

«Суд не принял во внимание представленные доводы и не оценил указанные факты. Мы считаем решение суда незаконным и намерены обжаловать его дальше. В том числе планируем доказать статус Алексея Копайгородского в качестве военнослужащего добровольческого формирования Минобороны РФ. Будем бороться», — заявил господин Зайцев.
Днем 15 октября Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского районного суда Москвы, который арестовал господина Копайгородского по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 3,7 млн руб. Адвокат экс-главы курорта утверждает, что его подзащитный не извлек никакой выгоды. Защита также оспаривает подсудность дела.
Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 по май 2024 года. Бывший мэр курорта обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить отставку. Причиной своего решения он указал «переход на новое место работы». В сентябре стало известно, что господин Копайгородский с июля находился в зоне спецоперации.