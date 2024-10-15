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Адвокат экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского повторно обжалует его арест

Адвокат экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Павел Зайцев планирует обжаловать решение Мосгорсуда, оставившего его подзащитного под стражей. Защита считает судебный акт необоснованным. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат Павел Зайцев.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

«Суд не принял во внимание представленные доводы и не оценил указанные факты. Мы считаем решение суда незаконным и намерены обжаловать его дальше. В том числе планируем доказать статус Алексея Копайгородского в качестве военнослужащего добровольческого формирования Минобороны РФ. Будем бороться», — заявил господин Зайцев.

Днем 15 октября Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского районного суда Москвы, который арестовал господина Копайгородского по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 3,7 млн руб. Адвокат экс-главы курорта утверждает, что его подзащитный не извлек никакой выгоды. Защита также оспаривает подсудность дела.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 по май 2024 года. Бывший мэр курорта обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить отставку. Причиной своего решения он указал «переход на новое место работы». В сентябре стало известно, что господин Копайгородский с июля находился в зоне спецоперации.