Лучшие фото 15 октября

Владелец продуктового магазина стоит у своего магазина на затопленной улице в малийском Бамако. Минимум 77 человек погибли, 148 получили травмы разной степени тяжести и свыше 264 тыс. пострадали от наводнений в Республике Мали.
Сотрудник убирается в кинотеатре в Мумбаи. Ежегодно в Индии снимают до 2 тыс. кинолент, что в разы больше, чем в США и Европе.
Участники факельного шоу во время выступления в рамках празднования Дашахры в индийской Майсуре. Праздник посвящен победе Рамы над Раваной и знаменует собой начало зимнего сезона.
Сотрудники Службы охраны дикой природы Кении и группа по отлову успокаивают слона, находящегося под действием седативных препаратов, в национальном парке Мвеа, к востоку от столицы Найроби.
Ежегодный осенний гон оленей в парке Брадгейт в Великобритании.
Цветы в парке Юаньминъюань, также известном под названиями «Старый Летний дворец» и «Зимний дворец» в Пекине. В Юаньминъюане императоры Цинской династии проводили большую часть времени, наведываясь в Запретный город главным образом для формальных приемов.