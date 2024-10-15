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Лучшие фото 15 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Владелец продуктового магазина стоит у своего магазина на затопленной улице в малийском Бамако. Минимум 77 человек погибли, 148 получили травмы разной степени тяжести и свыше 264 тыс. пострадали от наводнений в Республике Мали.

Источник: Reuters

Сотрудник убирается в кинотеатре в Мумбаи. Ежегодно в Индии снимают до 2 тыс. кинолент, что в разы больше, чем в США и Европе.

Источник: Reuters

Участники факельного шоу во время выступления в рамках празднования Дашахры в индийской Майсуре. Праздник посвящен победе Рамы над Раваной и знаменует собой начало зимнего сезона.

Источник: AP 2024

Сотрудники Службы охраны дикой природы Кении и группа по отлову успокаивают слона, находящегося под действием седативных препаратов, в национальном парке Мвеа, к востоку от столицы Найроби.

Источник: AP 2024

Ежегодный осенний гон оленей в парке Брадгейт в Великобритании.

Источник: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/ТАСС

Цветы в парке Юаньминъюань, также известном под названиями «Старый Летний дворец» и «Зимний дворец» в Пекине. В Юаньминъюане императоры Цинской династии проводили большую часть времени, наведываясь в Запретный город главным образом для формальных приемов.

Источник: VCG/Visual China Group/ТАСС