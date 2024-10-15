Завершились съемки третьей части детектива «СМЕРШ. 1944»

Съемки третьей части франшизы «СМЕРШ» подошли к концу. Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ, а онлайн-премьера — на платформе Wink.ru.
В центре сюжета — два капитана советской контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!») Константин Лавров (в исполнении Игоря Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). К концу войны немецкое командование всё еще грезит победой и строит планы, которые позволят нанести поражение Советской Армии. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов справляются со сложными и опасными задачами командования по противодействию фашистам. Борьба происходит за линией фронта и в советском тылу. Напряжение между разведывательными службами СССР и нацистской Германии достигает пика.
Проект включает четыре новеллы, каждая из которых состоит из четырех серий: «Объект 196», «Секретный истребитель», «Москва-44» и «Операция “Цербер”. Съемки детективного сериала проходили в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле.
Премьера состоится в канун 80-й годовщины Великой Победы. По словам режиссера Михаила Кабанова, такое решение было принято неспроста.
«Мне захотелось внести свой вклад в увековечивание памяти о ней и снять фильм о Великой Отечественной войне. Это была основная мотивация. В новом сезоне сериала будет больше приключений и неожиданных поворотов, которые удивили даже нас, создателей, когда мы впервые прочитали сценарий. Думаю, зрителям понравится этот сезон», — поделился сценарист.
В актерском составе новой части «СМЕРШ» присутствуют Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Павел Харланчук, Сергей Иванюк и другие. Кроме того, дебютирует российская актриса Лянка Грыу.
Премьера первых частей франшизы — сериалов «СМЕРШ» и «СМЕРШ. Продолжение» — состоялась, соответственно, в 2019 и в 2022 годах. Оба проекта входят в топ-6 самых рейтинговых сериалов канала РЕН ТВ, а также в список лучших сериалов (зарубежных и российских) по версии онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».