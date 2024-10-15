Завершились съемки третьей части детектива «СМЕРШ. 1944»

В центре сюжета — два капитана советской контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!») Константин Лавров (в исполнении Игоря Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). К концу войны немецкое командование всё еще грезит победой и строит планы, которые позволят нанести поражение Советской Армии. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов справляются со сложными и опасными задачами командования по противодействию фашистам. Борьба происходит за линией фронта и в советском тылу. Напряжение между разведывательными службами СССР и нацистской Германии достигает пика.