Количество мест в поезде «Рускеальский экспресс» сократили на 43 процента

К слову, представители ретропоезда также предупредили об отмене поезда из Петербурга в Сортавалу 31 декабря и 1 января. Речь идет о вечерней «Ласточке» № 823 В отправлением в 19:25 и утреннем поезде № 822Ч, который должен был стартовать в 05:05.