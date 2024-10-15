Количество мест в поезде «Рускеальский экспресс» сократили на 43 процента

Количество мест в «Рускеальском экспрессе» сократили на 43 процента. Об этом сообщили в официальной группе ретропоезда во «ВКонтакте».
— С 14 по 25 октября, а также с 5 ноября по 14 декабря 2024 года количество мест в легендарном туристическом ретропоезде Сортавала — Горный парк Рускеала 921/922 «Рускеальский экспресс» уменьшится на более чем 80 мест, — говорится в сообщении.
Путешественников в Карелию призвали учитывать информацию заранее. Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД.
К слову, представители ретропоезда также предупредили об отмене поезда из Петербурга в Сортавалу 31 декабря и 1 января. Речь идет о вечерней «Ласточке» № 823 В отправлением в 19:25 и утреннем поезде № 822Ч, который должен был стартовать в 05:05.
Напомним, «Рускеальский экспресс» — это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге. Его средняя скорость составляет от 40 до 60 километров в час. Обычно атмосферный транспорт курсирует по маршруту «Сортавала-Горный парк Рускеала-Сортавала». Время в пути составляет один час.