В Звуке эксклюзивно вышел аудиосериал «Марголеана» по фэнтези Евгения Гаглоева

Попасть в загадочный мегаполис, в котором два студента факультета археологии оказываются замешаны в мистическую головоломку, помогут звездные чтецы: Михаил Хрусталев, голос Дина Винчестера из сериала «Сверхъестественное» (2005−2020), Максим Сергеев, голос лорда Вариса из «Игры престолов» (2011−2019), Юлия Рудина, голос Мантис из «Стражей галактики» (2014, 2017, 2023) и многие другие. Специально для проекта также были записаны фоновые звуки и музыкальные темы.