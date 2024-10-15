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В Звуке эксклюзивно вышел аудиосериал «Марголеана» по фэнтези Евгения Гаглоева

В HiFi-стриминге Звук эксклюзивно появился новый фэнтезийный аудиосериал «Марголеана. Имя мне Тьма» от писателя Евгения Гаглоева. Роман, погружающий слушателей в мир Санкт-Эринбурга, также был выпущен в книжном формате издательством РОСМЭН.

Источник: Звук

В HiFi-стриминге Звук эксклюзивно появился новый фэнтезийный аудиосериал «Марголеана. Имя мне Тьма» от писателя Евгения Гаглоева. Роман, погружающий слушателей в мир Санкт-Эринбурга, также был выпущен в книжном формате издательством РОСМЭН.

Попасть в загадочный мегаполис, в котором два студента факультета археологии оказываются замешаны в мистическую головоломку, помогут звездные чтецы: Михаил Хрусталев, голос Дина Винчестера из сериала «Сверхъестественное» (2005−2020), Максим Сергеев, голос лорда Вариса из «Игры престолов» (2011−2019), Юлия Рудина, голос Мантис из «Стражей галактики» (2014, 2017, 2023) и многие другие. Специально для проекта также были записаны фоновые звуки и музыкальные темы.

Кроме этого, Евгений Гаглоев написал для аудиосериала эксклюзивное дополнение — дневниковые записи Марголеаны, сопровождающие каждую серию романа.

Производством аудиосериала «Марголеана. Имя мне Тьма» занимается студия CatcherSound, ранее озвучивавшая книги «Четвертое крыло» (2023), «Железное пламя» (2023) и «Канашибари» (2024).

Первая серия проекта вышла 15 октября. Всего их будет восемь.

Ранее HiFi-стриминг Звук представил уникальный раздел в поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда».