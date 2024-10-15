В 17 территориях Ростовской области стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в 17 муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом 15 октября сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Социальные объекты отапливаются в семи районах региона, в остальных шести — тепло подают и в соцобъекты, и в жилые дома.
— В регионе провели всестороннюю подготовку. Отопительные системы в домах, школах, больницах и других учреждениях готовы к зимнему периоду, — подчеркнул Игорь Сорокин.
По словам чиновника, основная задача сейчас — стабильное и безаварийное прохождение зимы.
Добавим, задать вопросы об отоплении все желающие могут по телефону круглосуточной диспетчерской минЖКХ Ростовской области. Также должны работать районные диспетчерские.