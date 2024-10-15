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В 17 территориях Ростовской области стартовал отопительный сезон

Подачу тепла начали уже в 17 территориях Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон стартовал в 17 муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом 15 октября сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Социальные объекты отапливаются в семи районах региона, в остальных шести — тепло подают и в соцобъекты, и в жилые дома.

— В регионе провели всестороннюю подготовку. Отопительные системы в домах, школах, больницах и других учреждениях готовы к зимнему периоду, — подчеркнул Игорь Сорокин.

По словам чиновника, основная задача сейчас — стабильное и безаварийное прохождение зимы.

Добавим, задать вопросы об отоплении все желающие могут по телефону круглосуточной диспетчерской минЖКХ Ростовской области. Также должны работать районные диспетчерские.

ЖКХ