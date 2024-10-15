Беглов показал, как выглядит Консерватория им. Римского-Корсакова за несколько месяцев до завершения реставрации

Вернуть консерватории исторический облик удастся на год раньше запланированного срока. Вместе с основными помещениями посетители смогут увидеть в первозданном виде и домовую церковь. В последней восстановили уникальные росписи, сделанные по мотивам русской церковной живописи XVI—XVII вв. еков, но утраченные после революции 1917 года. Как писала «Фонтанка», добиться этого удалось благодаря архивным материалам, к которым реставраторам удалось получить доступ.