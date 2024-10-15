Беглов показал, как выглядит Консерватория им. Римского-Корсакова за несколько месяцев до завершения реставрации

«Сейчас в здании в круглосуточном режиме трудятся более 2 тысяч специалистов, чтобы закончить все строительно-монтажные и восстановительные работы до конца этого года», — написал он в своем telegram-канале.
Вернуть консерватории исторический облик удастся на год раньше запланированного срока. Вместе с основными помещениями посетители смогут увидеть в первозданном виде и домовую церковь. В последней восстановили уникальные росписи, сделанные по мотивам русской церковной живописи
Со слов заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, специалисты уже вернули фасадам здания исторический светло-бежевый окрас. Также внутри полностью смонтированы инженерные системы, заканчивается отделка интерьеров. Внутренние дворы консерватории получили светопрозрачные купола, что добавило более 600 квадратных метров полезной площади.
Кроме того, реставраторы восстановили более 300 квадратных метров лепного декора и 170 «квадратов» деревянных балюстрад.