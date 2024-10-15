Росгвардейцы устроили стрельбы из гранатометов

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии учились поражать условного противника с использованием гранатомётов ГП-30 и ГМ-94. Стрельба из гранатометов велась гранатами с различными типами снаряжения.
ГМ-94 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники, а ГП-30 — для поражения живой силы в окопах и траншеях. Росгвардейцы также практиковались в применении дымовых гранат и гранат комбинированного действия.
В занятии участвовали сотрудники ОМОН «Град», СОБР «Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии.