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Росгвардейцы устроили стрельбы из гранатометов

Росгвардейцы провели стрельбы из гранатометов на военном полигоне под Калининградом.

Источник: KaliningradToday

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии учились поражать условного противника с использованием гранатомётов ГП-30 и ГМ-94. Стрельба из гранатометов велась гранатами с различными типами снаряжения.

ГМ-94 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники, а ГП-30 — для поражения живой силы в окопах и траншеях. Росгвардейцы также практиковались в применении дымовых гранат и гранат комбинированного действия.

В занятии участвовали сотрудники ОМОН «Град», СОБР «Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии.

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