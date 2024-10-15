Крокодилы, бегемоты: льва Шерхана в «Тайгане» заменят экзоты из Китая

«Я мечтаю купить здесь рептилий и доставить их в крокодиляриум, который мы строим. Здесь они продаются по удобоваримой цене, по цене на еду. У них перевязаны скотчем носы, чтобы никого не укусили. Их разводят так же, как у нас кур, кроликов и других сельскохозяйственных животных. Только в Азии разводят крокодилов. У них вкусное мясо, похожее на курятину», — рассказал Олег Зубков у себя в Telegram-канале.