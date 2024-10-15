Крокодилы, бегемоты: льва Шерхана в «Тайгане» заменят экзоты из Китая

Крокодилы, жирафы, бегемоты и другие экзотические животные в скором времени пополнят коллекцию крымского парка «Тайган». Их привезут из Китая в рамках сотрудничества с ведущими зоопарками Поднебесной. Об этом КП-Крым сообщила пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.
«Это долгосрочное сотрудничество. Какие животные еще приедут к нам, станет известно позже. Все будет зависеть от того, что нужно “Тайгану”, “Сказке”, и что есть в изобилии в китайских зоопарках. Пока это все в планах».
Крокодилов, кстати, владелец парка уже заприметил на рыбном рынке в Китае. Там их можно купить совершенно свободно на ужин по цене сто долларов за штуку. Правда, транспортировка в Крым обойдется гораздо дороже.
«Я мечтаю купить здесь рептилий и доставить их в крокодиляриум, который мы строим. Здесь они продаются по удобоваримой цене, по цене на еду. У них перевязаны скотчем носы, чтобы никого не укусили. Их разводят так же, как у нас кур, кроликов и других сельскохозяйственных животных. Только в Азии разводят крокодилов. У них вкусное мясо, похожее на курятину», — рассказал Олег Зубков у себя в Telegram-канале.
Новый виток сотрудничества с китайскими зоопарками стал возможен после решения о продаже в Поднебесную знаменитого донецкого льва Шерхана. Китайские представители искали непременно «русского» льва, который соответствовал бы их основным требованиям — был годовалого возраста, полностью здоров и красив, а главное — абсолютно ручной. Выбор пал на Шерхана, и «Тайгану» пришлось с этим смириться.
«Русский» лев будет жить в зоопарке Харбина. Уже месяц он находится в Минске, где проходит карантин и ждет оформления необходимых документов на перевозку. Отправка Шерхана в Китай, по словам Татьяны Алексагиной, должна была состояться 12 октября, но из-за бюрократических проволочек отправку перенесли.
«Как только оформят документы, мы будем знать. В планах у Олега Алексеевич выехать туда к нему», — отметила пресс-секретарь парка.
Напомним, известие о продаже Шерхана ранее вызвало бурю эмоций в соцсетях. Некоторые подписчики «Тайгана» назвали это предательством, однако, как пояснил Олег Зубков, решение принято в интересах парка, а знаменитому льву в Харбине создадут «царские» условия.