Стали известны даты осенних каникул в школах Башкирии.

«В это время многие дети проводят своё свободное время вне дома и школы. Однако, безопасность детей должна оставаться приоритетной задачей для всех нас, — отметил и. о. министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин. — Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях».