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Стали известны даты осенних каникул в школах Башкирии

Стали известны даты осенних каникул в школах Башкирии.

Источник: Reuters

С 26 октября по 4 ноября в Башкортостане пройдут осенние каникулы. 5 ноября ребят ждут в школах.

«В это время многие дети проводят своё свободное время вне дома и школы. Однако, безопасность детей должна оставаться приоритетной задачей для всех нас, — отметил и. о. министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин. — Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях».

образование