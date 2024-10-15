«Вы планируете забирать свои вещи?» На Каменноостровском проспекте сносят гаражи — жители негодуют

Гараж, который был построен в 60-х годах, женщина вместе с мужем покупала у собственника. На данный момент гараж открыт, ворота с него сняты, а забор распилен. Местные в курсе о том, что на этом месте планировались обустраивать сквер, но гаражи сносят достаточно выборочно и жители недоумевают, каким образом здесь хотят расположить сквер, если территорию расчистят только частично. «Наш гараж сносят, а за нами — уже нет. Как это может быть? Каким образом хотят делать сквер? Ну смех», — отметила Мария. По словам женщины, в 2018 году у нее закончился договор аренды, но в 2019-м его продлили. «По их справке, в 2021 году было принято решение гаражи убирать. Вопросов много — где границы участка, который надо освободить? Почему собственников не предупредили?», — вопрошает Мария. Женщина не понимает, по какой причине не провели хотя бы опись имущества после того, как гаражи были вскрыты.