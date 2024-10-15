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В Омске с помощью мецената реставрируют Музей городского быта

Здание по адресу Театральная, 7 является объектом культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на средства мецената реставрирую объект культурного наследия, памятник деревянного зодчества по адресу Театральная, 7.

До революции этот дом принадлежал купчихе Евдокии Кузьминой, в 1918 году здесь размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов, а уже в наши дни — Музей городского быта.

Меценатское соглашение о реставрационных работах на объекте культурного наследия регионального значения было подписано в июне этого года, Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, сейчас работа здесь активно ведется.

«Стены очищены и покрашены, укреплен фундамент, уложено основание крыльца, сняты и направлены в мастерскую уникальные деревянные элементы, которые будут воссозданы в первоначальном виде, следующий этап — замена кровли, после чего можно будет приступать к коммуникациям и внутренним помещениям», — рассказал Сергей Шелест.

выставки и музеи