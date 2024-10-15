В Омске с помощью мецената реставрируют Музей городского быта

«Стены очищены и покрашены, укреплен фундамент, уложено основание крыльца, сняты и направлены в мастерскую уникальные деревянные элементы, которые будут воссозданы в первоначальном виде, следующий этап — замена кровли, после чего можно будет приступать к коммуникациям и внутренним помещениям», — рассказал Сергей Шелест.