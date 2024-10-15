В Ростове прошел осенний велозабег ROSTOV MTB CUP

— Для спортсменов нет преград, особенно для юных. Для тех, у кого нужно воспитывать дух и волю к победе. Мы долго ждали этих соревнований, поэтому несмотря на погоду приехали сюда всей семьей, — рассказал Дмитрий Матвеев — отец участника соревнований.