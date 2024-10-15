В Ростове прошел осенний велозабег ROSTOV MTB CUP

В Суворовском районе в минувшее воскресенье состоялась гонка по кросс-кантри ROSTOV MTB CUP. Соревнования были организованы на велобеговой трассе «Горный манеж» в парке им. 70-летия Победы, созданной силами застройщика ВКБ-Новостройки. Гонка проходила в 12 категориях, которые были разбиты по возрасту и сложности трассы.
Соревнования сопровождал шквалистый ветер, но это не помешало всем желающим принять участие в велозабеге. В начале на состязания вышли юные спортсмены не старше пяти лет, которые соревновались на беговелах.
— Для спортсменов нет преград, особенно для юных. Для тех, у кого нужно воспитывать дух и волю к победе. Мы долго ждали этих соревнований, поэтому несмотря на погоду приехали сюда всей семьей, — рассказал Дмитрий Матвеев — отец участника соревнований.
По традиции трасса для беговелов расположилась непосредственно рядом со сценой. Самым маленьким участникам гонки предстояло преодолеть чуть меньше 200 метров. Для детей постарше на велосипедах круг составлял уже 700 метров и 1100 метров, а взрослым предстояло преодолеть расстояния в 3 и 4,5 километра.
— Взрослые поедут по нашему любимому кругу трассы «Горный манеж». Для новичков, которые пришли на осеннюю гонку, мы сделали упрощенный вариант круга без сложных элементов, там нет дропов, больших ступеней, каменных секций и сложных подъемов. Опытным маунтинбайкерам предстоит, как и всегда, преодолеть все препятствия целиком, — пояснил организатор ROSTOV MTB CUP Илья Кругляк.
Для осенней гонки организаторы турнира совместно с застройщиком подготовили новую линию, протяженностью около 500 метров. Это помогло разбавить подъемы и спуски.
Всего в соревнованиях приняли участие 42 ребенка от 2 до 13 лет и 38 взрослых в возрасте от 14 до 65 лет.
Каждый участник, вошедший в тройку победителей в своей категории, получил оригинальные медали и дипломы. Также для них были подготовлены подарки от отечественного бренда химии и денежные призы.