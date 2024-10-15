В 588 домов в Самарской области не дали отопление

В Самарской области в 588 домов все еще не подключили отопление. Такие данные озвучили на совещании по контролю проведения отопительного сезона, которое прошло 15 октября под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
— Мы получаем много жалоб от наших жителей практически во всех муниципальных образованиях по тем или иным вопросам, — рассказал глава региона.
Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаилу Белоусову поручили взаимодействовать с главами городов и районов.
А в Самаре работает горячая линия по вопросам отопления, на нее поступило уже 258 заявок.