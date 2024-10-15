Милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа

В Беларуси грозит наказание за срубленные ветки, поврежденные корни или собранные плоды с дерева соседа. Подробнее рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так, в милиции обратили внимание на то, что граждане не вправе самостоятельно обрезать ветки или рубить корни соседского дерева, даже, если они свисают на чужой участок. За обрезку дерева соседа, даже той части, которая попадает на ваш участок, грозит административная ответственность, так как это признается порчей чужой собственности.
— Не стоит даже собирать плоды с дерева соседа, так как это тоже может повлечь за собой административную ответственность, — прокомментировал участковый инспектор милиции Ганцевичского РОВД Вячеслав Корзун.
Правоохранители пояснили, что обрезка соседского дерева может быть признана порчей имущества, а собранные плоды — мелким хищением (ст. 11.3 и ст.11.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это могут наказать штрафом от 2 до 30 базовых величин (от 80 до 1200 белорусских рублей в октябре 2024-го).
При этом в УВД пояснили, что зеленые насаждения должны высаживаться на расстоянии от 3 до 1 метра от границ со смежным участком, в зависимости высокорослое или низкорослое это дерево.
Если же сосед нарушил требование, нужно обратиться в местный исполкомитет, чтобы местные власти сказали соседу обрезать ветку или убрать деревья.
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