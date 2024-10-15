Милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа

Так, в милиции обратили внимание на то, что граждане не вправе самостоятельно обрезать ветки или рубить корни соседского дерева, даже, если они свисают на чужой участок. За обрезку дерева соседа, даже той части, которая попадает на ваш участок, грозит административная ответственность, так как это признается порчей чужой собственности.