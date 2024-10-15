Депутат назвал стоимость стандартного обеда в Госдуме

Как рассказал депутат, порция картофельного пюре в столовой обошлась ему в 100 рублей. Еще 190 рублей Хамитов отдал за биточек из куриного мяса, 140 рублей заплатил за суп из цветной капусты с гренками. В 35 рублей политику обошлась покупка одного помидора, а огурец он купил за 37 рублей. Кусок хлеба в столовой стоит 5 рублей, а ягодный компот продают за 70 рублей.
Хамитов отметил, что стоимость обеда в столовой он озвучил в связи с частыми сообщениями о слишком низких ценах на продукты для депутатов. Как оказалось, цены вполне сопоставимы с обычными столовыми в российских городах.
Ранее в интервью News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман тоже опроверг фейки о заниженной стоимости продуктов в парламентской столовой. Он сказал, что самая дешевая котлета в Думе стоит 150 рублей, а шницели из мяса индейки обойдутся примерно в 300 рублей. Вассерман назвал и среднюю стоимость заурядного завтрака в думской столовой. Чтобы поесть утром, депутату придется отдать около 500 рублей, подчеркнул политик.