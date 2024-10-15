В Волгодонске прошел открытый турнир по рукопашному бою

— Это, по сути, первый крупный турнир, который прошел в новом Центре единоборств. И отрадно, что он состоялся в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, которая является покровительницей Донского казачества — защитников Отечества. Рукопашный бой воспитывает характер, помогает стать стойким, сильным защитником родины. А подаренная Волгодонской епархией икона будет духовным покровителем нашего центра, — отметил Андрей Парыгин.