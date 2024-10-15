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В Волгодонске прошел открытый турнир по рукопашному бою

Соревнования организованы при поддержке атомщиков.

Источник: Комсомольская правда

В волгодонском Центре единоборств прошел традиционный открытый турнир по рукопашному бою, посвященный празднику «Покрова Пресвятой Богородицы». В соревнованиях приняли участие 293 юных спортсмена из городов и районов Ростовской области. Из них 119 участников представляли спортивный клуб Ростовской АЭС. Возраст ребят — от 8 до 17 лет.

Организатором турнира выступил волгодонский атомщик, депутат городской Думы, президент Федерации рукопашного боя Ростовской области Андрей Парыгин. В день открытия состязаний Центр единоборств получил в дар от духовенства Волгодонской епархии Русской православной церкви икону «Собор святых покровителей русских воинов».

— Это, по сути, первый крупный турнир, который прошел в новом Центре единоборств. И отрадно, что он состоялся в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, которая является покровительницей Донского казачества — защитников Отечества. Рукопашный бой воспитывает характер, помогает стать стойким, сильным защитником родины. А подаренная Волгодонской епархией икона будет духовным покровителем нашего центра, — отметил Андрей Парыгин.

Фото:​ пресс-служба Ростовской АЭС

Напомним, что Федерация рукопашного боя действует на территории Ростовской области с 2004 года. Инициаторами создания Федерации в регионе стали именно работники атомной станции. Сейчас этим видом спорта в Волгодонске занимаются порядка 500 юношей и девушек, а Школа рукопашного боя Волгодонска воспитала не одно поколение чемпионов.

К слову, Росатом и его предприятия принимают активное участие в популяризации спорта среди молодежи.