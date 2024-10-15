Жители Ростова снова пожаловались на освещение в переходе на Большой Садовой

Жители Ростова-на-Дону снова пожаловались на проблемы с освещением в подземном переходе на пересечении Большой Садовой и Университетского. Пост об этом опубликовали в соцсетях.
По словам очевидцев, неизвестные хулиганы якобы сорвали лампы, и теперь в переходе темно. Проход по неосвещенному пути пугает ростовчан.
Напомним, объект уже ремонтировали ранее по просьбе горожан. Капитальное обновление провели весной 2024 года. Тогда подрядчик убрал торговые павильоны, выполнил оштукатуривание и окрашивание, смонтировал новое освещение.