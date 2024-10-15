В СКФУ запатентовали новый витаминизированный молочный напиток

«Наноразмерные формы микроэлементов представляют собой хелатные молекулы, в которых микроэлемент связан с одной стороны витамином, с другой стороны — аминокислотой. Такая формула позволяет значительно увеличить усвояемость всех компонентов комплекса. В настоящее время наша команда проводит эксперименты по сквашиванию обогащенного молока для дальнейшей его переработки», — цитирует также пресс-служба и.о. директора института перспективной инженерии, кандидата технических наук, доцента Андрея Блинова.