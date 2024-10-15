Открытие физиков РФ ускорит создание полимерной «наноупаковки» для молекул лекарств

Это позволяет отличать их друг от друга и определять то, какую форму примет полиэтиленгликоль или другой полимер при растворении в хлороформе или ином растворителе. В перспективе, это позволит ученым максимально быстро и эффективно подбирать идеальный состав, концентрацию и структуру полимеров для создания нанокапсул для лекарств и прочих наноструктур, состоящих из сложно устроенных полимерных звеньев, подытожили исследователи.