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Администарцию Чишминского района Башкирии возглавил Ришат Мансуров

В Чишминском районе Башкирии назначили нового главу администрации.

Источник: Комсомольская правда

Администрацию Чишминского района Башкирии вновь возглавил Ришат Мансуров. Такое решение принял Совета муниципального района. Уточняется, что кандидатура Мансурова была выбрана единогласно.

Напомним, на посту руководителя района Ришат Мансуров находится с 2020 года.

— Впереди много планов и много новых проектов, которые возможно реализовать только вместе. От себя заверяю, что буду делать все, что в моих силах, — обратился он к жителям района.

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