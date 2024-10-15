«Установится сухая и солнечная погода». Синоптики сказали о солнечной неделе в Беларуси с 16 октября

При этом первые один-два дня после прихода антициклона территория Беларуси еще будет находится на его холодной восточной периферии. Увы, будет облачно, слякотно и всего +4 — +6 градусов, местами ожидаются морось и северный ветер. Не обойдется и без ночных заморозков около −1 — −3 градусов.