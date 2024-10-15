«Установится сухая и солнечная погода». Синоптики сказали о солнечной неделе в Беларуси с 16 октября

Синоптики ожидают установления сухой и солнечной погоды в Беларуси с 16 октября, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по прогнозам примерно с 16 октября в регионе погодой начнет управлять обширный антициклон «В». Благодаря чему минимум на неделю в Беларуси установится сухая и солнечная погода.
При этом первые один-два дня после прихода антициклона территория Беларуси еще будет находится на его холодной восточной периферии. Увы, будет облачно, слякотно и всего +4 — +6 градусов, местами ожидаются морось и северный ветер. Не обойдется и без ночных заморозков около −1 — −3 градусов.
Но потом антициклон сместится на восток, и территория Беларуси сначала окажется в его центре, а потом и на его более теплой западной периферии.
— Под солнцем температура повысится до +6 — +10, по югу республики и до +13 градусов. Однако ночи будут холодными — ниже ноля, — прокомментировали синоптики.
Затем примерно с 20 октября антициклон опишет петлю, и его центр окажется над территорией Украины. Ветер сменится на юго-западный и южный, благодаря чему температура в Беларуси поднимется еще выше примерно на 2 — 3 градуса.
— В Брестской области точно будет выше +15 градусов, — пообещали метеорологи.
По данным, основанным по фото со спутника, Беларусь 15 октября уже оказалась в задней части циклона «Н». Циклон уходит на север, а антициклон «В» набирает силу, давление в его центре растет и смещается он в направлении стран Балтии.
— В Беларуси 16 октября солнца будет больше, но зато на пару градусов холоднее, — предупредили синоптики.
Тем временем в Белгидромете проинформировали, что в среду, 16 октября, погоду в Беларуси будет определять, в основном, прохладная неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря. В западной части республики при этом скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В течение суток будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди преимущественно пройдут в восточных регионах.
Минимальная температура в ночные часы +1 — +7 градусов, местами заморозки около 0 — −2 мороза. Днем воздух прогреется до +7 — +12 градусов.
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