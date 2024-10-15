На большинстве рек Беларуси до конца недели ожидается рост уровней воды

В период с 11 по 14 октября на реках преобладал рост уровней воды, в результате чего на Соже у Кричева улучшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 15 октября на реках продолжается рост уровней воды с интенсивностью 1−18 см за сутки. На Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и у Лоева, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.



Температура воды понизилась и составляет в реках от плюс 7,7 до плюс 13, в водоемах — 9,1−13 градусов выше нуля.



До конца текущей недели на большинстве рек сохранится рост уровней воды, в результате чего улучшатся условия для судоходства на Западной Двине у Витебска и Березине у Светлогорска.