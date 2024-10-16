Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов

«Коллеги из других регионов предложили еще такой способ привлечения, как ввести профессию водителя общественного транспорта как курс в ПТУ и автомобильных техникумах. Я думаю, если мы будем три года обучать, и потом ты выходишь водителем, желающих будет немного. Но проводить мероприятия, которые популяризировали бы профессию водителя общественного транспорта, чтобы она снова стала престижной, как в прежние годы, я считаю, необходимо», — заключил Лудчак.