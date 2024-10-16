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На проспекте Победы в Калининграде начали снимать трамвайные рельсы

Работы по демонтажу прямо сейчас проходят напротив пятна будущей застройки исторического района.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на проспекте Победы начали срезать трамвайные рельсы. Демонтаж стартовал во вторник, 15 октября. Об этом «Комсомолке» сообщил активист Александр Панфилов.

Работы идут напротив территории, расположенной в начале проспекта Победы, не так далеко от Центрального парка, напротив Балтийского филиала Пушкинского музея. Там стоит деревянный домик, который планируют снести, а на его месте построить высотное (по меркам района) здание — территорию из зоны малоэтажной застройки намерены перевести в категорию среднеэтажной, которая подразумевает высотность вплоть до 8 этажей.

Этот вопрос обсуждался и в СМИ, и в кругах общественности, которая выступала против застройки и уничтожения лица исторического района Кенигсберга-Калининграда.

И если еще месяц назад уничтожение трамвайных путей в этой части проспекта Победы было под вопросом, то теперь все стало ясно. Вероятно, рельсы убирают как раз для создания парковки и дворика у будущего дома.

— Если такое решение будет принято и реализовано, то это катастрофическое решение! Потому что будет утрачена возможность пустить современный, комфортный, экологически чистый транспорт — трамвай — в ту часть города. Огромное количество жителей утратят возможность пользоваться в будущем трамваями, — говорил в сентябре калининградский гид и краевед Евгений Мосиенко.

В итоге мы видим в угоду одной стройке уничтожение инфраструктуры целого района. А значит, о восстановлении трамвайного маршрута в Амалиенау можно забыть.