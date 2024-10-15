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В Ростовской области мужчина получил 8 лет колонии за убийство знакомого

Жителя Ростовской области осудили за расправу над знакомым.
Источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области получил 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима за убийство знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по донскому региону.

По данным ведомства, преступление произошло в Кашарском районе в феврале 2024 года. Мужчина выпивал со своим 41-летним знакомым, и в какой-то момент набросился на него, повалил и задушил.

Хозяина дома после случившегося взяли под стражу. Потом следователи передали дело в суд, где был вынесен обвинительный приговор.

Напомним, ранее другой житель Дона после расправы над своим соседом увез голову убитого на кладбище и спрятал под памятником.