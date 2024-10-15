Лауреаты Нобелевской премии 2024 года

Премию по литературе в 2024-м присудили южнокорейской писательнице Хан Ган за «впечатляющую поэтическую прозу, которая раскрывает хрупкость человеческой жизни и борется с историческими травмами». На русский переводили ее роман «Вегетарианка» 2007 года, самое известное произведение автора. Это история о женщине, которая после страшного сна отказывается от мяса, а затем вообще от пищи, «стремясь стать чем-то совершенно иным, например, деревом, питающимся солнечным светом».