Последние новости к вечеру 15 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 октября 2024 года.
Путин передал «Главпродукт» во временное госуправление
Президент Владимир Путин объявил о введении временного управления в компании «Главпродукт» и других производителях консервов, включая «Балтийский консервный завод» и «Орелпродукт». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Все они теперь под государственным управлением.
Володин отчитал депутатов за предложение громких инициатив
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ответственно озвучивать свои предложения и «думать головой» перед их публикацией, чтобы не вызывать тревогу в обществе. Он отметил, что россияне внимательно следят за инициативами парламентариев.
Генсек НАТО пообещал Украине «настоящие перемены» на поле боя
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование в Висбадене поможет Украине добиться «настоящих перемен» на поле боя и обеспечить безопасность альянса. В Висбадене и на восточном фланге Североатлантического союза будут размещены 700 военнослужащих.
Бакальчук выдвинул новое обвинение против бывшей жены
Долги рекламной группы Russ перед ВТБ и ФНС были погашены доходами Wildberries после слияния с Russ. Владислав Бакальчук заявил, что это сняло обременение с доли владельцев Russ и назвал это прямым ударом по каждому, кто связан с Wildberries.
Туристы попали под камнепад на Алтае: что известно о трагедии
На Алтае туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. Погибла 18-летняя девушка, двое пострадали. Еще одна пострадавшая смогла сама добраться до спасателей, она эвакуирована. На место происшествия для эвакуации второй части группы и погибшей девушки отправились девять спасателей и две единицы техники.