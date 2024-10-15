Последние новости к вечеру 15 октября 2024 года

На Алтае туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. Погибла 18-летняя девушка, двое пострадали. Еще одна пострадавшая смогла сама добраться до спасателей, она эвакуирована. На место происшествия для эвакуации второй части группы и погибшей девушки отправились девять спасателей и две единицы техники.