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В Воронеже 40% жилых домов получили отопление

Продолжается подключение к теплоносителю объектов соцсферы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжают проводить мероприятия по включению отопления. В настоящее время тепло получают 40% жилых домов. Об этом рассказали в мэрии.

Там пояснили, что по состоянию на 16 часов 15 октября отопление появилось в 1857 многоквартирных домах из 4694, что составляет 40%. Продолжается подключение к теплоносителю объектов соцсферы.

На данный момент батареи нагрелись:

— В 160 дошкольных учреждениях из 208. Это составляет — 77%;

— В 108 учебных учреждениях из 142. Это составляет 76%;

— В 85 лечебных учреждениях из 149. Это составляет 57%.

ЖКХ