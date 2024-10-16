В Воронеже 40% жилых домов получили отопление

В Воронеже продолжают проводить мероприятия по включению отопления. В настоящее время тепло получают 40% жилых домов. Об этом рассказали в мэрии.
Там пояснили, что по состоянию на 16 часов 15 октября отопление появилось в 1857 многоквартирных домах из 4694, что составляет 40%. Продолжается подключение к теплоносителю объектов соцсферы.
На данный момент батареи нагрелись:
— В 160 дошкольных учреждениях из 208. Это составляет — 77%;
— В 108 учебных учреждениях из 142. Это составляет 76%;
— В 85 лечебных учреждениях из 149. Это составляет 57%.