Двести дней поисков: в Уфе продолжаются поиски пропавшего подростка

В Уфе завершился очередной день поисков 14-летнего Дамира Адигамова. Мальчик пропал 200 дней назад у реки Белой. В этот день он был со своим другом, 13-летним Павлом, которого позже найдут мертвым: его тело прибьет к берегу у парка Победы.