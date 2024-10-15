Двести дней поисков: в Уфе продолжаются поиски пропавшего подростка

В Уфе завершился очередной день поисков 14-летнего Дамира Адигамова. Мальчик пропал 200 дней назад у реки Белой. В этот день он был со своим другом, 13-летним Павлом, которого позже найдут мертвым: его тело прибьет к берегу у парка Победы.
Как сообщили в УГЗ Уфы, в поисках подростка спасатели объехали на катере еще 16 км.
— Сотрудники ведомства обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой на катере. Мальчик остается без вести пропавшим, — сказали спасатели.
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