Минчане пожаловались, что бобры грызут деревья в центре города

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Минчанин сообщил в заявке на 115.бел, что бобры повредили деревья в самом центре города, пишет информационное агентство «Минск-Новости».
Бобры умудрились погрызть несколько деревьев в сквере «Старостинская Слобода», который на реке Свислочи. Именно по ней бобры приплывают в центр Минска.
Специалисты коммунальной службы закрепили на пострадавших деревьях специальную сетку, чтобы защитить их бобров, которые активно готовятся к зимней спячке.
Годом ранее Sputnik уже писал, что бобры пытались построить свою хатку в самом центре белорусской столицы. Тогда в сквере «Старостинская Слобода» они успели сгрызть рябину и подточить иву.
Сотрудники столичного ЖКХ тогда высаживали новые деревья, но крупные грызуны уничтожали новые насаждения. В этом году, видимо, в ЖКХ сделали выводы из складывающейся ситуации.