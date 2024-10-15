Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчане пожаловались, что бобры грызут деревья в центре города

Крупные грызуны в состоянии за ночь повалить взрослое дерево поэтому, чтобы для защиты используются специальные сетки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Минчанин сообщил в заявке на 115.бел, что бобры повредили деревья в самом центре города, пишет информационное агентство «Минск-Новости».

Бобры умудрились погрызть несколько деревьев в сквере «Старостинская Слобода», который на реке Свислочи. Именно по ней бобры приплывают в центр Минска.

Специалисты коммунальной службы закрепили на пострадавших деревьях специальную сетку, чтобы защитить их бобров, которые активно готовятся к зимней спячке.

Годом ранее Sputnik уже писал, что бобры пытались построить свою хатку в самом центре белорусской столицы. Тогда в сквере «Старостинская Слобода» они успели сгрызть рябину и подточить иву.

Сотрудники столичного ЖКХ тогда высаживали новые деревья, но крупные грызуны уничтожали новые насаждения. В этом году, видимо, в ЖКХ сделали выводы из складывающейся ситуации.