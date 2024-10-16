Воронежцев предупредили о взрывоопасной зоне в Острогожском районе

В лесах Острогожского района продолжается разминирование взрывоопасных объектов, появившихся там после атаки вражеского дрона. Посещение их является опасным для людей. Речь идёт о населенных пунктах Новая Мельница, Новая Осиновка, Солдатское и СНТ «Сосновое». Об этом предупредили граждан в пресс-службе администрации Острогожского района октября.