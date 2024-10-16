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Воронежцев предупредили о взрывоопасной зоне в Острогожском районе

Грибников и автомобилистов предостерегли от посещения лесов, где продолжается разминирование.

Источник: Комсомольская правда

В лесах Острогожского района продолжается разминирование взрывоопасных объектов, появившихся там после атаки вражеского дрона. Посещение их является опасным для людей. Речь идёт о населенных пунктах Новая Мельница, Новая Осиновка, Солдатское и СНТ «Сосновое». Об этом предупредили граждан в пресс-службе администрации Острогожского района октября.

Там пояснили, что причиной предупреждения стали зафиксированные в лесах случаи появления любителей экстремальной езды по бездорожью. Власти предупредили: въезд в районе этих населённых пунктов на кроссовых мотоциклах, эндуро и квадроциклах — запрещен.

Участки оказались в радиусе опасной зоны при детонации взрывоопасных объектов после падения БПЛА. Там продолжается работа групп разминирования и уничтожение боеприпасов.

— Предостережение относится и к любителям пеших прогулок и грибникам. Берегите себя!, подытожили в райадминистрации.