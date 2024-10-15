Минспорт Казахстана потребовал от федерации провести разъяснительную работу с Черчесовым

После игры Казахстана со Словенией в Лиге наций один из журналистов задал российскому специалисту вопрос на казахском. Черчесов ответил ему: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Позднее на Черчесова обрушились обвинения в неуважении к государственному языку страны.
«Министерство потребовало от федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку», — говорится в сообщении.
В Федерации футбола Казахстана заявили, что журналист в тот момент был в футболке французского ПСЖ и реплика Черчесова была шуткой.