Раскрыт круговорот животных между дном и «подводными пещерами» Тихого океана

ТАСС, 15 октября. Океанологи выяснили, что экосистемы в недавно открытых «подводных пещерах» на дне Тихого океана не являются полностью изолированными от окружающего мира — присутствующие в них животные активно мигрируют между дном Тихого океана и этими экзотическими средами обитания. Результаты новых наблюдений исследователей были опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.
«Проведенный нами анализ указывает на схожий видовой состав и общее устройство экосистем, расположенных как на поверхности дна океана в окрестностях горячих источников, так в пустотах под этими очагами геотермальной активности. Активный обмен между ними потенциально объясняет то, как этим экосистемам удается выживать и поддерживать высокий уровень видового разнообразия в очень неустойчивой и нестабильной среде», — пишут океанологи.
Год назад профессор Венского университета Моника Брайт с другими учеными обнаружила уникальную экосистему, живущую внутри геотермальных источников, расположенных на склонах Восточно-Тихоокеанского поднятия, одного из срединных подводных хребтов в Тихом океане. В этой экосистеме присутствовали не только бактерии и археи-экстремофилы, но и также черви-рифтии, а также полипы-анемоны, глубоководные улитки-неомфалионы и черви-нереиды.
Открытие породило огромный интерес к изучению этих подземных морских экосистем, в том числе к тому, как они были колонизированы этими глубоководными многоклеточными животными и к тому, изолированы ли они от окружающего мира, учитывая уникальные условия, царящие внутри геотермальных источников. Для получения таких сведений ученые совершили серию погружений к источнику Фава-Флоу при помощи подводного робота SuBastian.
Используя этот автономный аппарат, ученые пробурили несколько небольших отверстий внутри пород дна и забрали пробы воды и грунта с разных глубин и из разных прослоек отложений застывшей лавы, покрывающей верхнюю часть источника. Также исследователи измерили скорость и направления движения воды, ее температуру и другие ключевые параметры, связанные с обменом материей между дном Тихого океана и верхним слоем его недр.
Последующий анализ этих проб указал на то, что личинки рифтий, еще одного вида червей Oasisia alvinae, а также и других «пещерных» животных, активно мигрировали между разными регионами подповерхностных экосистем, колонизировали их, а также проникали вместе с горячими водами источников в придонные регионы Тихого океана. Что интересно, колонии Oasisia alvinae были значительно более плотными и крупными в «подводных пещерах», что говорит о более высокой их приспособленности к данной среде обитания.
«Мы только начали изучать все богатство этих подповерхностных экосистем, чьи представители и их бактериальные симбионты могут играть важную роль в круговороте углерода и его соединений в придонных прослойках Мирового океана. Последующее их изучение поможет понять, какую роль они играют в локальных и глобальных геохимических процессах», — подытожили исследователи.