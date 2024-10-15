Раскрыт круговорот животных между дном и «подводными пещерами» Тихого океана

Последующий анализ этих проб указал на то, что личинки рифтий, еще одного вида червей Oasisia alvinae, а также и других «пещерных» животных, активно мигрировали между разными регионами подповерхностных экосистем, колонизировали их, а также проникали вместе с горячими водами источников в придонные регионы Тихого океана. Что интересно, колонии Oasisia alvinae были значительно более плотными и крупными в «подводных пещерах», что говорит о более высокой их приспособленности к данной среде обитания.