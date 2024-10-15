Как правильно есть тыквенные семечки, в чем их польза и кому они противопоказаны

Тыквенные семечки — полезный перекус и настоящий кладезь витаминов и минералов. Но есть их нужно с осторожностью, не превышая рекомендуемой нормы. Какие вещества содержатся в тыквенных семечках, чем они полезны мужчинам и женщинам, могут ли быть вредны и сколько их можно съесть за день, «Газете.Ru» рассказал нутрициолог Антон Поляков.