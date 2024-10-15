Расширенный пункт пропуска Бендеры-Кишинев начнет работу в ноябре

Как обметили на совещании, необходимость расширения пропускного пункта назрела давно. В несколько раз увеличило транспортный поток закрытие границы с Украиной. Кроме того, более тщательно проводится проверка из-за действия в Приднестровье «желтого» уровня террористической опасности.