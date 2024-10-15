Расширенный пункт пропуска Бендеры-Кишинев начнет работу в ноябре

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт — Sputnik. Расширенный пункт пропуска Бендеры — Кишинев откроется уже в ноябре, об этом речь шла на совещании в среду с участием лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
Запуск движения по новой схеме намечен на 1 ноября, речь идет о перемещении большегрузного транспорта с импортом.
«Въезжая на территории КПП со стороны Молдовы, эти транспортные средства будут уходить вправо на специально оборудованную стоянку, не создавая заторов».
На реализацию проекта из Дорожного фонда региона было выделено около 3,3 миллиона приднестровских рублей. Еще 839 тысяч составили затраты на установку специализированного ограждения и нанесение разметки.
Что касается фур с экспортом, то планируют опробовать использование этой же стоянки. Изучается возможность оборудования аналогичной площадки либо третьей полосы движения с противоположной стороны.
Как обметили на совещании, необходимость расширения пропускного пункта назрела давно. В несколько раз увеличило транспортный поток закрытие границы с Украиной. Кроме того, более тщательно проводится проверка из-за действия в Приднестровье «желтого» уровня террористической опасности.