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«Нужно подать заявку»: Когда в Ростове-на-Дону включат отопление

Власти обеспечили возможность подачи тепла в жилые дома Ростова с 15 октября.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове управляющие компании, ТСЖ и ЖСК могут начать подключение домов к отоплению. Об этом сообщили глава администрации Алексей Логвиненко.

— Для этого нужно подать заявку в теплоснабжающую организацию. Техническую возможность подачи тепла в жилфонд мы обеспечили с сегодняшнего дня (15 октября — прим. ред.), — говорится в сообщении.

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Как уточнили в администрации, на регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель.

Ранее власти проводили опрос среди ростовчан о дате старта отопительного периода. Жителям предлагали три варианта: начать подключать дома к теплу с 11 октября, с 15 октября и при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов. За второй вариант проголосовали 35% участников опроса, за третий — 55%.