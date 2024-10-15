«Нужно подать заявку»: Когда в Ростове-на-Дону включат отопление

Ранее власти проводили опрос среди ростовчан о дате старта отопительного периода. Жителям предлагали три варианта: начать подключать дома к теплу с 11 октября, с 15 октября и при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов. За второй вариант проголосовали 35% участников опроса, за третий — 55%.