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Депутат раскритиковал новые скорые, которые не рассчитаны на морозы

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 15 октября на заседании указал на высокий износ машин скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Асхат Аймагамбетов заявил, что служба скорой медицинской помощи сама нуждается в поддержке.

«Ситуация очень сложная. По нормативам на 10 тыс. населения должна быть одна бригада скорой медицинской помощи. Но в целом по стране требуется еще 379 бригад. Износ санитарного транспорта составляет 58%. Такая информация поступила к нам. И в этой ситуации возникает вопрос: “Как вообще эта служба на сегодня функционирует с таким показателем?” Тарифы очень низкие — чуть более 300 тенге. Этих средств недостаточно, чтобы покрыть расходы. Низкие зарплаты, старые машины», — сказал он.

Проблемы есть и с обновленной техникой.

«Купили транспорт на дизельном топливе. Но на севере страны они вовсе непригодны — они их в мороз стараются не глушить. Иначе она просто не заведутся».

заявил депутат.

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил, что растет нагрузка на бригады скорой медпомощи. В среднем одна бригада, по его данным, принимает 12 вызовов. Высокая нагрузка отмечается в Кызылординской области — 16 вызовов на одну бригаду, в Атырауской — 19 и в Астане — 23.

«С начала года количество вызовов по республике увеличилось на 3% и составило 6,4 млн вызовов. Также отмечается рост вызовов с опозданием на 1%, почти 290 тыс. Из имеющегося санитарного автотранспорта на балансе службы скорой медицинской помощи на ходу лишь 81%. Неблагополучная ситуация отмечается в Астане, где на ходу всего 41% транспорта», — сказал он.

На обновление службы, по словам вице-министра, требуется в следующие пять лет 89 млрд тенге.

медицина