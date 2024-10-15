Депутат раскритиковал новые скорые, которые не рассчитаны на морозы

«Ситуация очень сложная. По нормативам на 10 тыс. населения должна быть одна бригада скорой медицинской помощи. Но в целом по стране требуется еще 379 бригад. Износ санитарного транспорта составляет 58%. Такая информация поступила к нам. И в этой ситуации возникает вопрос: “Как вообще эта служба на сегодня функционирует с таким показателем?” Тарифы очень низкие — чуть более 300 тенге. Этих средств недостаточно, чтобы покрыть расходы. Низкие зарплаты, старые машины», — сказал он.