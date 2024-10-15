Канье Уэст выложил в сеть отрывок новой песни Beauty and the Beast

На том же шоу в Китае Йе анонсировал свой новый лонгплей Bully. Информации о том, когда альбом увидит свет и какие треки в него войдут, пока нет. Однако недавно стало известно, что грядущая пластинка будет «на 100%» спродюсирована самим рэпером.