Выживший на лодке в Охотском море Пичугин пил дождевую воду и питался горохом

Рыбаки в Охотском море наткнулись на лодку туристов, которая пропала еще в начале августа. Ее несколько раз безрезультатно искало МЧС. У мужчин было с собой еды только на две недели и 20 литров питьевой воды. Их снесло в море, когда у лодки заглох мотор, чтобы выжить, люди собирали дождевую воду, размачивали горох и лапшу. Двое мужчин умерли от голода и холода. Выживший мужчина потерял половину своего веса и даже не мог самостоятельно выбраться из лодки на борт корабля.