Выживший на лодке в Охотском море Пичугин пил дождевую воду и питался горохом

Рыбаки в Охотском море наткнулись на лодку туристов, которая пропала еще в начале августа. Ее несколько раз безрезультатно искало МЧС. У мужчин было с собой еды только на две недели и 20 литров питьевой воды. Их снесло в море, когда у лодки заглох мотор, чтобы выжить, люди собирали дождевую воду, размачивали горох и лапшу. Двое мужчин умерли от голода и холода. Выживший мужчина потерял половину своего веса и даже не мог самостоятельно выбраться из лодки на борт корабля.
В Охотском море случайно нашли и спасли 46-летнего туриста Михаила Пичугина, который вместе со своим братом и его сыном два месяца дрейфовали на лодке среди волн. Сейчас мужчина госпитализирован, рассказал и.о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.
«Могу сказать, что пациент более-менее стабильный… Разместим в реанимационном отделении и будем заниматься обследованием», — указал медик.
После того, как Пичугина доставили в больницу, его поместили в противошоковую палату. Первым делом ему проведут полную диагностику, с пострадавшим будет работать психолог. Его сын и брат не выжили, турист долгое время был вынужден оставаться в лодке вместе с трупами.
«Видно, что очень устал. С ним 24 часа будут находиться врачи. Завтра к нему придет психолог, потому что все равно человека нужно разгрузить после случившегося. Мы стараемся не задавать ему лишних вопросов, чтобы не вызвать неприятные воспоминания», — отметил Леднев.
Когда Пичугина обнаружили на лодке, он был в сознании. Первым делом принял теплый душ на борту корабля, который его подобрал, также успел несколько раз поесть и поспать. Мужчина сильно обезвожен и истощен, сейчас остается в сознании в стабильно тяжелом состоянии. Реагирует на окружающее адекватно, ему дали успокоительное. Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения региона Александр Витько.
Хотели посмотреть китов.
Семья Пичугиных любит путешествовать, а в этот раз мужчины хотели добраться до Шантарских островов и посмотреть на китов, поделились близкие.
«Воочию наблюдать китов — это очень вдохновляло их… Они думали о всем хорошем. Природа там какая!».
— пояснил РЕН ТВ друг выжившего Виктор Козулин.
В поездку с Михаилом Пичугиным отравились его старший брат, 49-летний Сергей и племянник, 15-летний Илья. У последнего за два месяца, что лодка дрейфовала в море, прошел день рождения, но неизвестно, дожил ли подросток до него.
Маршрут туристы изучили заранее, готовились к плаванию год. Козулин назвал их опытными путешественниками, готовыми к неожиданным ситуациям. В море троица вышла на специальной надувной лодке с бронированным дном, куда можно положить до тонны грузов. Отдых согласовали с погранслужбой, так как острова являются заповедной зоной.
«Едем на Шантары. На китов смотреть, рыбачить», — описывал план Пичугин-младший перед поездкой, снимая лодку на видео.
В начале путешествие шло по плану, мужчины встретились в Хабаровском крае, проплыли часть пути, во время которой виделись с другими туристами. Пропали они на последнем отрезке, когда должны были от мыса Перовского переправиться по воде до мыса Чкалова, а потом до прибрежного сахалинского города Оха. От Перовского Пичугины отчалили днем 9 августа и позже не вышли на связь в положенное время. ~У лодки заглох мотор, и ее снесло дальше от суши.~
Родные сразу забили тревогу, но все поиски оказались тщетны.
«По мнению родственников, спасатели довольно халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли. Полторы недели назад родственники пропавших сами отправились на Сахалин, арендовали лодку и осматривали побережье Амурского лимана. Поиски результата также не дали», — указывает Telegram-канал Baza.
В то же время сами спасательные службы обращают внимание на сложные погодные условия, которые мешали использовать лодки или вертолеты. Всего поиски велись трижды, два раза силами МЧС, один раз с помощью волонтеров, привлекали самолет. По факту случившего заведено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.
«Бывшая жена выжившего мужчины Екатерина с самого начала верила, что он не умер — указывала специалистам, что они не нашли ни вещей, ни катамаран, ни лодку, которая была привязана к борту. Женщина постоянно приходила в прокуратуру и требовала искать близких без остановки… Мать погибшего школьника тоже ходила в прокуратуру…, просила найти сына,… нанимала специалистов на скопленные деньги», — описывает Telegram-канал Mash.
Чудесное спасение.
Запасов еды у Пичугиных было только на две недели, питьевой воды 20 литров. Кроме того, они взяли теплую одежду, спасательные жилеты и сигнальные ракеты.
«Пришлось выкручиваться — пить дождевую воду и размачивать горох, чтобы его подольше хватило», — передает Shot слова мужчины перед тем, как его забрали в реанимацию.
Дождевую воду Пичугины собирали в емкости, которые были с собой. Кроме гороха размачивали крупу, сублимированную лапшу. Бывшая жена Михаила Екатерина предположила, что выжить ему помог большой вес — до трагедии мужчина весил около 100 кг, а сейчас примерно 50 кг.
~Первым в начале сентября умер подросток~. По разным версиям, от обезвоживания и переохлаждения, либо от голода.
«В лодке еще оставалась еда — парень просто не мог больше есть сухую вермишель и отмоченный горох… Его организм не принимал эту еду»,
— утверждает Baza.
Спустя три недели, в конце сентября скончался брат Пичугина. Михаил рассказал спасателям, что под конец тот тоже больше не мог есть имеющуюся пищу.
Mash сообщает, что после смерти сына Сергей Пичугин практически «сошел с ума». Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого Михаилу приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом. По версии же Baza Михаил рассказал рыбакам, что в конце сентября у них стали образовываться пролежни. Чтобы хоть немного уменьшить боль, его брат решил помыться. Однако, он не удержался и упал в воду. Михаил смог достать брата из ледяной воды, но тот стал сильно замерзать и умер.
Температура моря к моменту исчезновения группы уже опустилась до восьми градусов. К тому же, лодка попадала в штормы. Оставаться на плаву ей помогал плавучий якорь. Тела Пичугин привязал к лодке, чтобы они не оказались за бортом. После смерти близких он обвесил лодку светоотражательными спасжилетами, чтобы быть заметным издалека, и в итоге ~именно это спасло его.~
Рыболовный траулер «Ангел» 14 октября проходил мимо, команда увидела отражение света. Сначала моряки подумали, что это буй, но потом опознали лодку. Пичугина нашли спустя ~почти 70 дней нахождения в море за тысячу километров от Охи~. К тому моменту турист настолько обессилел, что его пришлось доставать из лодки краном. В Думе уже предложили наградить моряков за спасение человека.
Эксперты называют случай Пичугина уникальным. Он должен был действовать очень продуманно, чтобы остаться живым и продержаться без подходящих припасов в море.
«Эта история спасения должна заставить других моряков брать с собой в море достаточное количество воды, еды, медикаментов, а также средств для подачи сигналов бедствия», — заявил специалист по выживанию Эдуард Халилов.