В Уфе изменили дату закрытия Шакшинского моста

В Уфе сдвинулись сроки закрытия Шакшинского моста. Об этом предупреждает столичная мэрия. Ранее предполагалось, что сооружение будет полностью закрыто с 20 октября по 21 ноября, однако даты сместились на три дня вперед.
Изменение сроков объяснили техническими моментами, а саму необходимость закрывать мост — исключением колебаний конструкций.
На время перекрытия автомобилистам предлагаются альтернативные варианты проезда. Например, федеральную трассу М-5 «Урал» — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт и Восточный выезд (платно).
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