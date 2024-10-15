Олбани
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе изменили дату закрытия Шакшинского моста

На время перекрытия автомобилистам предлагаются альтернативные варианты проезда.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сдвинулись сроки закрытия Шакшинского моста. Об этом предупреждает столичная мэрия. Ранее предполагалось, что сооружение будет полностью закрыто с 20 октября по 21 ноября, однако даты сместились на три дня вперед.

Изменение сроков объяснили техническими моментами, а саму необходимость закрывать мост — исключением колебаний конструкций.

На время перекрытия автомобилистам предлагаются альтернативные варианты проезда. Например, федеральную трассу М-5 «Урал» — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт и Восточный выезд (платно).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.