Ростовчанам объяснили, как не получить удар током от стиральной машины

Специалист рассказал ростовчанам, как правильно вести себя со стиральной машинкой, чтобы не получить удар током. Об этом NEWS.ru рассказала технолог Анастасия Губарева.
Главное правило — это отключить стиральную машину. Важно проверить, подключен ли прибор к заземленной розетке, прежде чем им пользоваться.
Также необходимо регулярно проверять проводку и состояние устройства, особенно если оно уже не новое. Еще один способ — это при стирке использовать антистатики.
— Разряд тока может ощущаться как легкий удар при контакте с металлическими частями прибора. Возможен и более серьезный разряд в случае неисправности машинки, — отметила специалист.