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Ростовчанам объяснили, как не получить удар током от стиральной машины

Специалист назвала способы, как не получить удар током от стиральной машинки.

Источник: Комсомольская правда

Специалист рассказал ростовчанам, как правильно вести себя со стиральной машинкой, чтобы не получить удар током. Об этом NEWS.ru рассказала технолог Анастасия Губарева.

Главное правило — это отключить стиральную машину. Важно проверить, подключен ли прибор к заземленной розетке, прежде чем им пользоваться.

Также необходимо регулярно проверять проводку и состояние устройства, особенно если оно уже не новое. Еще один способ — это при стирке использовать антистатики.

— Разряд тока может ощущаться как легкий удар при контакте с металлическими частями прибора. Возможен и более серьезный разряд в случае неисправности машинки, — отметила специалист.